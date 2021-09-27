Ціни на газ у жовтні: постачальники опублікували тарифи

Ціни на газ у жовтні: постачальники опублікували тарифи

Газопостачальні компанії опублікували жовтневі цінники на блакитне паливо для побутових споживачів.

За даними моніторингу, річні базові ціни на газ залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани п'ятий місяць поспіль.

Фіксована вартість коливається від 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр залежно від компанії, повідомляє "ГазПравда".

Найнижчі ціни запропонували:

Агросинтез Трейдінг - 7,80 грн за кубометр;

Евода Трейд КП Луцькводоканал - 7,88 грн за кубометр;

Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут - 7,89 грн за кубометр;

Нафтогаз України - 7,96 грн за кубометр.

Найвищі цінники:

Чернівецька обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за куб;

Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за куб;

Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за куб.

Більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Жовтневі цінники на "блакитне паливо".

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами і цінами на комунальні послуги для населення.

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