У Харкові 80-річний чоловік вбив і розчленував сусіда та втік, щоб почати нове життя за кордоном

Підозрюваного затримала поліція і він зізнався у злочині.

У Немишлянському районі Харкова 80-річний чоловік вбив та розчленував свого 84-річного сусіда. Після цього підозрюваний намагався втекти з України.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

45-річна жінка звернулась до поліції, оскільки в будинку свого батька вона знайшла тіло людини без голови та рук.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Слідчі встановили, що останки належать 84-річному чоловіку, який мешкав у сусідньому будинку. Власник приміщення, де знайшли труп вимкнув мобільні телефони та загадково зник. Правоохоронці розшукали 80-річного підозрюваного на одній із зупинок при виїзді з Харкова.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Він зізнався у розправі та розповів, що 19 січня вони з потерпілих розпивали алкоголь. Між сусідами виникла суперечка під час якої підозрюваний сокирою вбив знайомого. Потім він розчленував його тіло та частину останків закопав за межами Харкова. Після цього чоловік втік, щоб почати нове життя за кордоном.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

"Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Відповідно до санкції статті пенсіонер може провести за гратами до 15 років", - йдеться у повідомленні.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Нагадаємо, Хмельницький міськрайонний суд визнав 46-річного чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства та замаху на вбивство і засудив його до 14 років ув’язнення.

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