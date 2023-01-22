У Харкові 80-річний чоловік вбив і розчленував сусіда та втік, щоб почати нове життя за кордоном

Підозрюваного затримала поліція і він зізнався у злочині.
У Немишлянському районі Харкова 80-річний чоловік вбив та розчленував свого 84-річного сусіда. Після цього підозрюваний намагався втекти з України.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
45-річна жінка звернулась до поліції, оскільки в будинку свого батька вона знайшла тіло людини без голови та рук.
Слідчі встановили, що останки належать 84-річному чоловіку, який мешкав у сусідньому будинку. Власник приміщення, де знайшли труп вимкнув мобільні телефони та загадково зник. Правоохоронці розшукали 80-річного підозрюваного на одній із зупинок при виїзді з Харкова.
Він зізнався у розправі та розповів, що 19 січня вони з потерпілих розпивали алкоголь. Між сусідами виникла суперечка під час якої підозрюваний сокирою вбив знайомого. Потім він розчленував його тіло та частину останків закопав за межами Харкова. Після цього чоловік втік, щоб почати нове життя за кордоном.
"Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Відповідно до санкції статті пенсіонер може провести за гратами до 15 років", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Хмельницький міськрайонний суд визнав 46-річного чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства та замаху на вбивство і засудив його до 14 років ув’язнення.
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