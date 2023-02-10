У Харкові через обстріли у деяких районах зникло світло

У Харкові у ніч проти 10 лютого лунає низка вибухів. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Вибухи не припиняються. Місцеві нарахували вже сім вибухів.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав у соціальних мережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, тривають ворожі пуски з Бєлгородської області, зокрема пуски з С-300.

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Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

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