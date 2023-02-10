Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові через обстріли у деяких районах зникло світло

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2173
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові через обстріли у деяких районах зникло світло

Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує масштабний обстріл Харкова.

У Харкові у ніч проти 10 лютого лунає низка вибухів. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. 

Вибухи не припиняються. Місцеві нарахували вже сім вибухів. 

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав у соціальних мережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За попередньою інформацією, тривають ворожі пуски з Бєлгородської області, зокрема пуски з С-300. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

Читайте також:

Росія бомбить Харківщину: що відбувається на кордоні

Росія бомбить Харківщину: що відбувається на кордоні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2173
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація