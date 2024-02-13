У Харкові протікає станція метро: у чому причина

Поблизу станції метро "Спортивна" відбулося незначне протікання зі стелі станції. Річ у тім, що через постійні ракетні обстріли у місті відбуваються зсуви грунту.

Про е повідомляє Харківський метрополітен.

Як стало відомо, минулого тижня співробітники метрополітену взялися за роботи з усунення протікання. Зараз вони тривають.

"Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їхнього можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", – деталізували фахівці.

Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.

Крім того, містянам нагадали, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" зачинено для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.

Нагадаємо, у Києві пасажирів налякав стан колій метро.

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