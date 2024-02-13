В Харькове протекает станция метро: в чем причина

Вблизи станции метро "Спортивная" произошло незначительное протекание с потолка станции. Дело в том, что из-за постоянных ракетных обстрелов в городе происходят оползни.

Об этом сообщает Харьковский метрополитен.

Как стало известно, на прошлой неделе сотрудники метрополитена приступили к работам по устранению протекания. Сейчас они продолжаются.

"Указанные работы требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозка пассажиров", – детализировали специалисты.

Указанное течение не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Кроме того, горожанам напомнили, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" к станции "Метростроителей" закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

Напомним, в Киеве пассажиров напугало состояние путей метро.

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