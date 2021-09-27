У Харкові зайняті понад 90% місць у лікарнях для хворих на COVID-19

У Харкові зайняті понад 90% місць у лікарнях для хворих на COVID-19

Деяких пацієнтів можуть везти до лікарень, розташованих в інших районах міста, оскільки в регіоні існує єдина госпітальна база з COVID-19.

У Харкові зросла кількість хворих на коронавірус. Зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 у опорних лікарнях міста.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Як зазначив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову — 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок — у додаткові лікарні (в районах області). У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих [з COVID], у нас база — 13 лікарень", — сказав Хаустов.

У списку опорних лікарень Харкова — шість медзакладів.На кінець вересня для хворих на COVID-19 в регіоні є 3015 ліжок, з яких 2010 — з централізованим киснем.

Станом на 27 вересня Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, що в Україні через поширення коронавірусу станом на 26 вересня вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

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