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У Херсоні росіяни зрання вже вбили людей — деталі трагедії
У Херсоні ранок почався черговою трагедією — окупанти поцілили в автівку з містянами.
Російські війська в понеділок, 6 липня, близько 8:30 вдарили з безпілотника по цивільному авто в Центральному районі Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
«Унаслідок цієї підступної атаки травми, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків. Ще двоє жінок 53 і 54 років дістали контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми», — зазначив він.
Наразі постраждалі ушпиталені для надання необхідної медичної допомоги.
Крім того, росіяни безпілотником атакували тролейбус у Корабельному районі Херсона. У МВА повідомили про 56-річного чоловіка, який звернувся до лікарні після ранкової атаки. Він отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі окупанти вдарили по АЗС. За останніми даними, троє осіб постраждали.