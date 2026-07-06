У Херсоні загарбники продовжують полювати на мирних людей / © Getty Images

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Російські війська в понеділок, 6 липня, близько 8:30 вдарили з безпілотника по цивільному авто в Центральному районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Унаслідок цієї підступної атаки травми, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків. Ще двоє жінок 53 і 54 років дістали контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми», — зазначив він.

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Наразі постраждалі ушпиталені для надання необхідної медичної допомоги.

Крім того, росіяни безпілотником атакували тролейбус у Корабельному районі Херсона. У МВА повідомили про 56-річного чоловіка, який звернувся до лікарні після ранкової атаки. Він отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі окупанти вдарили по АЗС. За останніми даними, троє осіб постраждали.

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