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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

У Херсоні росіяни зрання вже вбили людей — деталі трагедії

У Херсоні ранок почався черговою трагедією — окупанти поцілили в автівку з містянами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Херсоні загарбники продовжують полювати на мирних людей

У Херсоні загарбники продовжують полювати на мирних людей / © Getty Images

Російські війська в понеділок, 6 липня, близько 8:30 вдарили з безпілотника по цивільному авто в Центральному районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Унаслідок цієї підступної атаки травми, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків. Ще двоє жінок 53 і 54 років дістали контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми», — зазначив він.

Наразі постраждалі ушпиталені для надання необхідної медичної допомоги.

Крім того, росіяни безпілотником атакували тролейбус у Корабельному районі Херсона. У МВА повідомили про 56-річного чоловіка, який звернувся до лікарні після ранкової атаки. Він отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі окупанти вдарили по АЗС. За останніми даними, троє осіб постраждали.

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Дата публікації
Кількість переглядів
330
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