У лісі під Полтавою заблукала 60-річна жінка

Із заблукалою був телефонний зв’язок.
У Миргородському районі Полтавської області в лісовому масиві Яреськи заблукала літня жінка. Шукали пенсіонерку рятувальники та поліцейські.
Про це інформує держслужба надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Виявилося, що жінка заблукала під час збирання грибів в лісі. На щастя, із нею був телефонний зв’язок.
Вже о 18:10 годину спільними зусиллями рятувальників, працівників поліції та лісничого жінку знайшли поза межами населеного пункту поблизу села Соснівка. Медичної допомоги вона не потребувала.
Нагадаємо, у Карпатах знайшли 39-річного туриста з Вінниці, який 14 червня заблукав у горах. Чоловік, який напередодні втратив орієнтир, сам вийшов на необхідний маршрут