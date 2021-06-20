У лісі під Полтавою заблукала 60-річна жінка

Із заблукалою був телефонний зв’язок.

У Миргородському районі Полтавської області в лісовому масиві Яреськи заблукала літня жінка. Шукали пенсіонерку рятувальники та поліцейські.

Про це інформує держслужба надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Виявилося, що жінка заблукала під час збирання грибів в лісі. На щастя, із нею був телефонний зв’язок.

Вже о 18:10 годину спільними зусиллями рятувальників, працівників поліції та лісничого жінку знайшли поза межами населеного пункту поблизу села Соснівка. Медичної допомоги вона не потребувала.

Управління ДСНС у Полтавській області

Нагадаємо, у Карпатах знайшли 39-річного туриста з Вінниці, який 14 червня заблукав у горах. Чоловік, який напередодні втратив орієнтир, сам вийшов на необхідний маршрут

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