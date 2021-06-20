В лесу под Полтавой заблудилась 60-летняя женщина

С женщиной была телефонная связь.

В Миргородском районе Полтавской области в лесном массиве Ярески заблудилась пожилая женщина. Искали пенсионерку спасатели и полицейские.

Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций в Полтавской области.

Оказалось, что женщина заблудилась во время сбора грибов в лесу. К счастью, с ней была телефонная связь.

Уже в 18:10 совместными усилиями спасателей, полицейских и лесничего женщину нашли за пределами населенного пункта вблизи села Сосновка. Медицинской помощи она не нуждалась.

Управление ГСЧС в Полтавской области

Напомним, в Карпатах нашли 39-летнего туриста из Винницы, который 14 июня заблудился в горах. Мужчина, который накануне потерял ориентир, сам вышел на необходимый маршрут

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