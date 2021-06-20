В Париже на электросамокате сбили человека: женщина умерла

Дело возобновило дебаты по электросамокатам в Париже.

Французская полиция разыскивает двух женщин после смерти пешехода.

Как пишет BBC Украина, 31-летняя гражданка Италии гуляла вдоль Сены в ночь на понедельник, когда ее сбил электросамокат.

По сообщениям, пара на самокате ехала с большой скоростью и не остановилась. Прокуратура открыла расследование по факту убийства, обремененного непредоставлением помощи.

Потерпевшая ударилась головой о тротуар и у нее остановилось сердце. Водолазы из речной полиции, которые патрулировали Сену, оказали ей неотложную медицинскую помощь, и сердечный ритм удалось восстановить через 30 минут. Женщину госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу, где она находилась в коме до смерти.

Напомним, в России после катания на электросамокате мэр попал в реанимацию. Мужчина упал и сильно ударился головой.

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