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У Миколаєві затримали російських диверсантів

У Миколаєві затримали російських диверсантів

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У Миколаєві затримали російських диверсантів

Затримання відбулось в районі площі Перемоги.

У Миколаєві поліція та тероборона затримали російських диверсантів.

Зазначимо:

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Нагадаємо:

У Миколаєві поліція та тероборони затримали російських диверсантів

У Миколаєві поліція та тероборони затримали російських диверсантів
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