У МОЗ обіцяють, що в Україні достатньо медичних препаратів

У МОЗ обіцяють, що в Україні достатньо медичних препаратів

Програма "Доступні ліки" також працює без змін.

У Міністерстві охорони здоров'я України працюють над безперебійним забезпеченням лікарськими засобами українців.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У МОЗ наголошують, що на складах достатньо запасів медичних препаратів, аби аптеки працювали у нормальному режимі, а також медпрепаратами були забезпечені лікарні.

"У місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрились. Це пов'язано із безпекою та доїздом працівників аптек. Але аптеки, які розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби", - повідомили у МОЗ.

Зазначається, що вітчизняні фармацевтичні заводи продовжують працювати у звичному режимі. Програма "Доступні ліки" також працює без змін.

Як повідомлялося, російські війська під час свого наступу обстрілюють українські лікарні. У МОЗ наголошують, що дії окупантів становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення. Крім того, це суперечать нормам міжнародного права.

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