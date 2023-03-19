У навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинуло 4 українських військових

Жодних подробиць стосовно обставин, за яких загинули військовослужбовці, наразі немає.

У суботу, 18 березня, у навчальному центрі "Десна" імені Ярослава Мудрого на Чернігівщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці.

Про це повідомили на Facebook-сторінці військової частини.

За даним фактом проводиться службове розслідування для встановлення причин та обставин загибелі військовослужбовців.

"Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - йдеться у повідомленні.

Навчальний центр "Десна" спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.

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Жодних подробиць стосовно обставин, за яких загинули військовослужбовці, наразі немає.

Нагадаємо, ніч проти 13 березня на трасі Дніпро-Павлоград у Дніпропетровській області з автомобіля швидкої під час руху вистрибнув 38-річний військовослужбовець. Чоловік вдарився головою та помер на місці.

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