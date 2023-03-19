Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив у ДТП – є загиблий

У неділю, 19 березня, сталася автомобільна аварія за участю народного депутата від партії "Слуга народу" Володимира Гевко. Внаслідок ДТП померла людина.

Про це Володимир Гевко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли… Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі – не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами", - йдеться у дописі.

Гепко також розповів, що він співпрацює зі слідством та пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

Володимир Гепко 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Від 10 листопада 2019 року – член партії. Заступник голови Комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Трухін, який намагався дати хабара поліцейському після ДТП, написав заяву на складання депутатського мандата.

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