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Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив у ДТП – є загиблий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2865
Час на прочитання
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Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив у ДТП – є загиблий

Фото/Facebook

Лікарі не змогли врятувати іншого учасника автомобільної аварії.

У неділю, 19 березня, сталася автомобільна аварія за участю народного депутата від партії "Слуга народу" Володимира Гевко. Внаслідок ДТП померла людина.  

Про це Володимир Гевко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли… Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі – не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами", - йдеться у дописі.

Гепко також розповів, що він співпрацює зі слідством та пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

Володимир Гепко 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Від 10 листопада 2019 року – член партії. Заступник голови Комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Трухін, який намагався дати хабара поліцейському після ДТП, написав заяву на складання депутатського мандата.

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Дата публікації
Перегляди
2865
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