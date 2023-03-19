Нардеп от "Слуги народа" Гевко попал в ДТП – есть погибший

В воскресенье, 19 марта, произошла автомобильная авария с участием народного депутата от партии "Слуга народа" Владимира Гевко. В результате ДТП скончался человек.

Об этом Владимир Гевко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли… До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами", — говорится в сообщении.

Гепко также рассказал, что сотрудничает со следствием и прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

Владимир Гепко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 167 округу (Тернопольская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября 2019 года – член партии. Заместитель председателя Комитета по бюджету.

Напомним, народный депутат Александр Трухин, пытавшийся дать взятку полицейскому после ДТП, написал заявление на сложение депутатского мандата.

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