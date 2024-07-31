У Празі український тіктокер під час челенджу випав з вікна

У Чехії близько 7:30 ранку 24-річний український тіктокер з ніком Rostiks_01 у прямому ефірі випав з вікна п'ятого поверху, виконуючи челендж, який полягав у тому, щоб повиснути на руках з вікна квартири.

Про це повідомляє видання iDNES.

На відео, яке транслювалося в прямому ефірі, було видно трьох людей, що розмовляли українською мовою. Тіктокер спершу зайшов до сусідньої кімнати, одягнений лише в шорти, і відкрив вікно. Поки його друг знімав це з іншого вікна, тіктокер почав виконувати своє небезпечне завдання. Спочатку він перекинув одну ногу через підвіконня, потім другу і спробував повиснути на руках. Проте одна з його рук зісковзнула, і він упав на кущі перед під'їздом.

Під час падіння дівчина, яка була на стримі, намагалася зупинити його, кричачи: "Що ти робиш? Не роби цього, це дурість!" Проте хлопець не послухав і продовжив виконувати небезпечне завдання.

У Чехії 24-річний український тіктокер випав з вікна

Представник поліції Праги Ян Данек повідомив, що перед цим молодий чоловік вживав алкоголь, а інцидент був частиною гри, в якій учасники виконували завдання, що з'являлися у соціальних мережах. Данек також зазначив, що тіктокер упав на кущі перед під'їздом, завдяки чому й вижив, хоча й отримав численні травми.

Прессекретарка пражських рятувальників Яна Почтова розповіла, що тіктокера доставили до одного з травматологічних центрів Праги з численними травмами.

Нагадаємо, на відомо українського блогера Ніколаса Карму напали в центрі Львова, чоловіку прийшлось викликати швидку.

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