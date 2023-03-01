У різних містах Криму пролунали вибухи: у Мережі з'явилися відео "бавовни"

У Мережі повідомляють про вибухи у різних містах тимчасово окупованого Росією українського Криму. Зокрема, звуки вибухів пролунали у Ялті, Бахчисараї та передмісті Севастополя.

Про це повідомляють місцеві тг-канали.

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Як пишуть кримські пабліки, вибухи у Бахчисараї було чутно в районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Що наразі сталося - невідомо. Станом на 20:30 окупаційна "влада" не прокоментувала інформацію щодо ймовірної "бавовни" на півострові.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що вибухи також прогриміли у багатьох селах Бахчисарайського району. Окріми того, нібито "бавовна" завітала і до селища Гурзуф.

Український активіст та блогер Сергій Стерненко повідомляє, що звуки вибухів, які було чутно, - це нібито робота ППО росіян. Чи були влучання - невідомо.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму з'явився новий рух опору – "Спротив Nації". Активісти поширюють зелені стрічки із написом "Геть з України, москаль некрасівий" тощо.

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