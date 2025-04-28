ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

У роботі ТЦ "Епіцентр" стався масштабний збій: що відомо

Повідомляється і про збої у роботі мобільного застосунку.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ТЦ "Епіцентр"

ТЦ «Епіцентр»

У роботі ТЦ «Епіцентр» стався масштабний збій.

Користувачі скаржаться у Мережі, що у жодному з магазинів Києва неможливо придбати товар.

З інших міст надходить така сама інформація.

Користувачі припускають, що мережа будівельно-господарських гіпермаркетів нібито зазнала хакерської атаки вночі.

Повідомляється і про збої у роботі мобільного застосунку.

Що кажуть в ТЦ «Епіцентр»

У пресслужбі «Епіцентру» офіційно заявили про «технічні проблеми».

«Фахівці вже працюють, аби відновити роботу», — йдеться у повідомленні пресслужби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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