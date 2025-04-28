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У роботі ТЦ "Епіцентр" стався масштабний збій: що відомо
Повідомляється і про збої у роботі мобільного застосунку.
У роботі ТЦ «Епіцентр» стався масштабний збій.
Користувачі скаржаться у Мережі, що у жодному з магазинів Києва неможливо придбати товар.
З інших міст надходить така сама інформація.
Користувачі припускають, що мережа будівельно-господарських гіпермаркетів нібито зазнала хакерської атаки вночі.
Повідомляється і про збої у роботі мобільного застосунку.
Що кажуть в ТЦ «Епіцентр»
У пресслужбі «Епіцентру» офіційно заявили про «технічні проблеми».
«Фахівці вже працюють, аби відновити роботу», — йдеться у повідомленні пресслужби.