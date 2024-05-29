Удар по "Епіцентру": нові моторошні подробиці про фатальний день — огляд

Жертв у харківському гіпермаркеті, який Росія атакувала ракетами 25 травня, могло бути значно більше.

Пішли на закупи і не повернулися. Росіяни в харківському "Епіцентрі" вбили маму з 12-річною донькою. Старша донька шукала тата і знайшла – у лікарні.

Про нові моторошні подробиці трагедії в "Епіцентрі", куди росіяни поцілили авіабомбами у вихідний день, розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Їх вбила Росія

12-річну Марію та її маму Ірину Мироненко убили росіяни, вдаривши авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня. Сумну звістку повідомили у Парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви у Харкові.

“На жаль, наші парафіяни Ірина та її дванадцятирічна донька Марія загинули під час підступного удару РФ 25.05.2024 по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Нехай Господь прийме їх до Царства Небесного! Нехай Господь потішить рідних, оздоровить поранених! Вічна пам'ять!” - йдеться у скорботному повідомленні.

Як виявилося, родина 12-річної дівчинки в той фатальний день пішла до гіпермаркету на закупи. З ними був ще тато, однак після вибухів з ним не було зв'язку, тіла також не було. Пізніше з’ясувалося, що чоловік перебуває у лікарні. Там його знайшла старша донька. Він був поранений, у лікарні чоловіка прооперували

“Вона знайшла батька в лікарні, а про маму і молодшу сестру прийшла питати у поліції. Вся родина 20-річної дівчини пішла за покупками туди, де прилетіли дві авіабомби. 12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними - зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих”, - йдеться у дописі керівника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінова.

Пізніше правоохоронці підтвердили, що сестра та мама дівчини виявилися серед жертв удару РФ. Чоловік Ірини також написав, що його дівчаток знайшли.

“Моїх дівчаток знайшли. Вони у моргу. Дякую всім за співчуття! Моліться за моїх дівчаток!” - написав він.

Ірина Мироненко та її 12-річна донька були парафіянками греко-католицької церкви у Харкові. Ірина співала у хорі та майже щодня відвідувала літургію перед роботою.Ось що про неї розповідають її приятельки:

“Ірина завжди буде згадуватися мені як людина великої віри в серці, яка не боялася труднощів, а добро робила так невимушено, з повною віддачею, легко і природньо, що було очевидним як воно йде від самої її сутності”;

“З Іриною ми познайомилися у 2022 році в УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця. Ми разом співали у хорі, а вона старалася щодня бути на літургії перед роботою”.

Число жертв збільшилося

Окрім Ірини та її доньки, станом на 29 травня загиблими вважаються ще 17 людей. Загалом число жертв зросло до 19-ти, ще 54 людини постраждали. Рятувальники розчистили майже 80% від загальної площі будівлі. Пошукова операція триває.

“Пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла. Якщо ваші знайомі, рідні, сусіди не виходять на зв'язок після цієї атаки і ви припускаєте, що ці люди могли бути неподалік чи всередині під час удару, – звертайтеся до поліції. Це допоможе нам у пошуках”. - йдеться у повідомленні.

Серед жертв від удару російськими ракетами по “Епіцентру” виявився і тато Михайлика, світлина якого облетіла всі українські ЗМІ. Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору і під час удару перебував у будівлі. На третю добу після ракетного удару РФ по "Епіцентру" його тіло ідентифікували, повідомили в поліції Харківської області.

На момент ударів по гіпермаркету там, ймовірно, перебувало біля двох сотень людей. Російські терористи влучили по "Епіцентру" 2 керованими авіабомбами. Це були нові боєприпаси збільшеної дальності.

Ба більше, стало відомо, що жертв в "Епіцентрі", який Росія атакувала ракетами 25 травня, могло бути значно більше. За 80 км від гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, встановили, що російські військові здійснювали коригування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

Як захистити Харків

Звичайно, ситуацію з захистом неба над Харковом могло б покращити більше систем протиповітряної оборони, тому мер Харкова Ігор Терехов вкотре просить про допомогу.

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“Я звертаюсь до світових лідерів, лідерів міжнародних організацій, та всіх, хто здатний вплинути на ситуацію - не залишайте Харків поза увагою! Нам вкрай необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захистити небо над Харковом. Закликаю наших міжнародних партнерів надати термінову військову допомогу для захисту цивільного населення. Допоможіть нам витримати!” - йдеться у зверненні міського голови.

Також Ігор Терехов повідомив, що провів серію розмов із міжнародними організаціями, а також зустрічався з представницею ООН. Перед усіма він порушував питання про надання Харкову сучасних систем ППО.

Про захист Харкова і всієї України постійно говорить і президент України Володимир Зеленський. 28 травня він наголосив, що “Путін має тільки один елемент впливу – це руйнування життя”. Про це він заявив під час своєї робочої поїздки до Бельгії, де була підписана безпекова угода з цією країною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Моліться за моїх дівчаток!" Удар по "Епіцентру": нові факти про фатальний день!"

Нагадаємо, пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

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