В работе ТЦ «Эпицентр» произошел масштабный сбой: что известно

ТЦ «Эпицентр»

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В работе ТЦ «Эпицентр» произошел масштабный сбой.

Пользователи жалуются в Сети, что ни в одном из магазинов Киева невозможно приобрести товар.

Из других городов поступает такая же информация.

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Пользователи предполагают, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов якобы подверглась хакерской атаке ночью.

Сообщается и о сбоях в работе мобильного приложения.

Что говорят в ТЦ «Эпицентр»

В пресс-службе «Эпицентра» официально заявили о «технических проблемах».

«Специалисты уже работают, чтобы возобновить работу», — говорится в сообщении пресс-службы.