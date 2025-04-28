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- Украина
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В работе ТЦ «Эпицентр» произошел масштабный сбой: что известно
Сообщается и о сбоях в работе мобильного приложения.
В работе ТЦ «Эпицентр» произошел масштабный сбой.
Пользователи жалуются в Сети, что ни в одном из магазинов Киева невозможно приобрести товар.
Из других городов поступает такая же информация.
Пользователи предполагают, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов якобы подверглась хакерской атаке ночью.
Сообщается и о сбоях в работе мобильного приложения.
Что говорят в ТЦ «Эпицентр»
В пресс-службе «Эпицентра» официально заявили о «технических проблемах».
«Специалисты уже работают, чтобы возобновить работу», — говорится в сообщении пресс-службы.