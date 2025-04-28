ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

В работе ТЦ «Эпицентр» произошел масштабный сбой: что известно

Сообщается и о сбоях в работе мобильного приложения.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ТЦ "Эпицентр"

ТЦ «Эпицентр»

В работе ТЦ «Эпицентр» произошел масштабный сбой.

Пользователи жалуются в Сети, что ни в одном из магазинов Киева невозможно приобрести товар.

Из других городов поступает такая же информация.

Пользователи предполагают, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов якобы подверглась хакерской атаке ночью.

Сообщается и о сбоях в работе мобильного приложения.

Что говорят в ТЦ «Эпицентр»

В пресс-службе «Эпицентра» официально заявили о «технических проблемах».

«Специалисты уже работают, чтобы возобновить работу», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
208
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