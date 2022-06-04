Как посадить и где лучше поставить денежное дерево, чтобы привлечь богатство / Фото: pixabay.com

Денежное дерево: как сажать и где ставить, чтобы в семье было достаток

Денежное дерево: как сажать и где ставить, чтобы в семье было достаток

Денежное дерево часто покупают в дом, чтобы привлечь богатство. Говорят, что этот цветок приносит в семью финансовое благополучие. Но нужно еще знать, как посадить и где лучше поставить денежное дерево, чтобы у семьи было достаток. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Эксперты рекомендуют обратиться к учению фэн-шуй, чтобы в вашем доме всегда "водились" деньги. Незамысловатые манипуляции помогут избавиться от финансовых проблем. Все, что вам нужно – хотя бы одно денежное дерево и знание, как его посадить и где лучше поставить.

Как сажать денежное дерево за фэн-шуй

Денежное дерево – это народное название комнатного растения толстянки. Называют ее так из-за мягких листиков, чем-то напоминающих монеты. Это растение любят держать в домах из-за того, что оно неприхотливо в уходе. Но многие высаживают ее для того, чтобы в доме не было проблем с финансами. Если вы хотите привлечь богатство, то денежное дерево нельзя принимать в дар. Его обязательно нужно купить.

Чтобы у вашей семьи никогда не было проблем с финансами, нужно знать, как сажать денежное дерево. Во-первых, следует взять небольшой горшок, а на дно положить несколько монет. Во-вторых, когда растение будет расти, его нужно пересаживать в большие емкости, не забывая прибавлять новые монеты. Также следует украсить толстянку символами богатства за фэн-шуй. Это красные ленты, конвертики, монеты с дырочкой посредине.

Где лучше поставить денежное дерево для привлечения богатства

За фэн-шуй денежное дерево нужно украсить монетами, красными лентами, конвертиками. / Фото: Pexels

Избавиться от проблем с деньгами и активировать финансовые потоки можно, если правильно расположить толстянку в доме. Учение фэн-шуй рекомендует выбирать юго-восточную зону в помещении, отвечающей за обилие. А отыскать эту зону можно при помощи обыденного компаса.

Также не забудьте правильно оформить зону изобилия. Обязательно уберите все лишние предметы, которые могут мешать циркуляции денежной энергии. Вместо них разместите предметы, которые привлекают деньги: например, копилку. Под сам же горшок с денежным деревом положите несколько купюр.

Для решения финансовых проблем с толстянкой нужно разговаривать. Также за фэн-шуй нельзя разрешать пыли собираться на листьях растения. Это блокирует энергетические потоки. Рекомендуется рядом поставить аквариум, небольшой фонтан или повесить картину с водоемом.

Если же ваше денежное дерево порадовало вас цветами, знайте – что ваш дом точно не обойдет изобилие.