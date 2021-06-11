У Техасі відкриють генконсульство України

Маркарова підписала угоду щодо оренди приміщення.

В амерканському місті Г’юстон, штат Техас, незабаром відкриють генеральне консульство України.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського посольства у США.

Зазначається, що пані посол України в США Оксана Маркарова у п'ятницю, 11 червня, підписала угоду щодо оренди приміщення для нової закордонної дипломатичної установи.

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"Момент, який точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин", - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві зауважили, що південь Америки має "велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства".

"Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах", - додали у посольстві України в США.

Як повідомлялося, у місті Слов’янськ Донецької області відкрилося почесне консульство Латвії. Країна хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях.

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