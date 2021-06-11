В Техасе откроют генконсульство Украины

Маркарова подписала соглашение об аренде помещения.
В амерканському городе Хьюстон, штат Техас, вскоре откроют генеральное консульство Украины.
Об этом сообщается на Facebook-странице украинского посольства в США.
Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова в пятницу, 11 июня, подписала соглашение об аренде помещения для новой заграничного дипломатического учреждения.
"Момент, который точно станет частью истории развития украинско-американских отношений", — говорится в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что юг Америки имеет "большую и активную украинскую общину, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства".
"Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах", — добавили в посольстве Украины в США.
Как сообщалось, в городе Славянск Донецкой области открылось почетное консульство Латвии. Страна хочет развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования, экономики и других отраслях.