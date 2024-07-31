Україною кружляють ворожі безпілотники: маршрут

Це дуже потужна ворожа атака.
У ніч проти 31 липня 2024 року ворог запустив на територію України значну кількість безпілотників.
Через це у значній кількості областей оголошена повітряна тривога.
Про рух ударних БпЛА інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
- БпЛА з Київщини на Житомирщину області, курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Чернігівщини на Київщину.
- БпЛА на півночі Сумської області прямують на Чернігівщину.
- БпЛА на півночі Херсонщини на Миколаївщину та Дніпропетровщину.
- БпЛА з Одещини та Черкащини на Вінниччину з південного сходу.
Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що на Київщині працює ППО через рух ворожих дронів.
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