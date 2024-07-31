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Україною кружляють ворожі безпілотники: маршрут

Україною кружляють ворожі безпілотники: маршрут

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Це дуже потужна ворожа атака.

У ніч проти 31 липня 2024 року ворог запустив на територію України значну кількість безпілотників.

Через це у значній кількості областей оголошена повітряна тривога. 

Про рух ударних БпЛА інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

  • БпЛА з Київщини на Житомирщину області, курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини на Київщину.
  • БпЛА на півночі Сумської області прямують на Чернігівщину.
  • БпЛА на півночі Херсонщини на Миколаївщину та Дніпропетровщину.
  • БпЛА з Одещини та Черкащини на Вінниччину з південного сходу.

Перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО через рух ворожих дронів

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