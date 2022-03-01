Українські оператори блокуватимуть телефони, відібрані ворогом: деталі

Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон.

Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

Про це у Telegram-каналі інформує Держспецзв’язку.

Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян.

"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача", - йдеться у повідомленні.

"Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців", - додають у Держспецзв'язку.