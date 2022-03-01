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Українські оператори блокуватимуть телефони, відібрані ворогом: деталі

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Українські оператори блокуватимуть телефони, відібрані ворогом: деталі

pixabay.com

Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон.

Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

Про це у Telegram-каналі інформує Держспецзв’язку.

Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. 

Позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян. 

"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача", - йдеться у повідомленні. 

"Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців", - додають у Держспецзв'язку. 

Мобільний зв'язок перевантажений - телефонуйте лише у разі найбільшої необхідності

Мобільний зв'язок перевантажений - телефонуйте лише у разі найбільшої необхідності

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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