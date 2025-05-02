Українські самоцвіти, що підкорили столицю: виставку-продаж Stone Universe подовжено!

Реклама

Київський ювелірний завод та Volyn Gems продовжують свою колаборацію, яка вже здобула визнання серед киян та гостей столиці. За численними проханнями виставку-продаж рідкісного дорогоцінного каміння Stone Universe подовжено! На вас чекає топаз-рекордсмен, занесений до Книги рекордів України, а також новинка — ювелірна колекція «Веснянки» від КЮЗ. Українські самоцвіти. Виставка-продаж триватиме з 2 по 31 травня 2025 року в ювелірній галереї за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 79/4.

Волинське родовище: скарб української землі світового рівня

Неподалік смт Хорошів на Житомирщині розташоване Волинське родовище — геологічна перлина віком майже два мільярди років. Це частина Коростенського плутону Українського щита, що дарує світові мінерали надзвичайної краси та рідкісних відтінків.

Серед скарбів Волинського родовища — справжні природні диковинки, які високо цінуються колекціонерами в усьому світі. Передусім це унікальні кварци — димчастий кварц і моріон, відомі своєю глибокою палітрою темних відтінків.

Реклама

Особливу цінність має топаз, палітра якого вражає: від прозорого та ніжно-блакитного — до винно-жовтого, помаранчевого й рідкісного поліхромного, де кілька відтінків гармонійно поєднуються в одному кристалі. Такі топази видобувають лише на Житомирщині — унікальне природне явище, що не має аналогів у світі.

Ювелірною візитівкою родовища є берили, які вважаються еталонними серед колекціонерів. Саме на українській землі представлено всю природну палітру берилу — від світло-зеленого до жовто-зеленого та сонячного кольорів. Це робить Волинське родовище унікальною точкою на мінералогічній мапі світу.

Stone Universe: дивовижні експонати з надр України

Компанія Volyn Gems зібрала на виставці справжні шедеври: «співочий кварц», берили у сотні каратів, рідкісні поліхромні топази, велетенські моріони. Головною зіркою експозиції є топаз-рекордсмен у 1 000 000 каратів та вагою 205 кг. Його знайшли на глибині 49 метрів, а в 2025 році офіційно визнали найбільшим в Україні.

Зверніть увагу: частину експозиції дозволено не лише оглядати, а й торкатися! А з легендарним топазом можна зробити пам’ятне фото.

«Веснянки»: ювелірна новинка від КЮЗ. Українські самоцвіти

У межах виставки відбудеться прем’єра нової колекції «Веснянки» від Київського ювелірного заводу. Колекція створена в сучасній європейській стилістиці з українською душею. Це розповідь про оновлення, надію та весну, яка живе в серці, втілена у формі сонячного кола й кольорових кабошонів.

Витончені браслети, каблучки, підвіси та кольє із золота та срібла прикрашені натуральними самоцвітами — берилом, топазом, кварцом, видобутими на Волинському родовищі. Колекція «Веснянки» представлена як у срібних, так і в золотих прикрасах. Ювелірні прикраси з цієї колекції — це не лише естетика, а й символічна енергія рідної землі. Ідеальний вибір для подарунка або як оберіг для себе, як нагадування про весну, що завжди живе у серці.

У ювелірній галереї КЮЗ. Українські самоцвіти також представлені ексклюзивні прикраси — справжні витвори ювелірного мистецтва, які існують в єдиному екземплярі.

Відвідайте унікальну виставку, де мистецтво природи та ювелірна майстерність об'єднані в одному заході! Тут ви зможете одночасно насолодитися красою рідкісних мінералів, ограненого каміння та вишуканих прикрас.

Додайте до свого травневого відпочинку відвідання виставки-продажу — незабутнє знайомство з українськими самоцвітами світового масштабу!