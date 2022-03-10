До Ізюма та Енергодара доправили гуманітарну допомогу - Верещук

До Ізюма та Енергодара доправили гуманітарну допомогу - Верещук

До кожного з міст доправили близько 100 тонн гуманітарної допомоги.

Сьогодні, 10 березня, вдалося доправити гуманітарну допомогу до Ізюма та Енергодара.

До міст доправили медикаменти, продукти, воду та інші необхідні речі.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що міста отримали більше 100 тонн гуманітарної допомоги.

Сьогодні також відбувається евакуація громадян з різних міст України.

З міста Ізюм до міста Лозова (Харківська обл.) вдалося виїхати близько 3 000 людей.