Тепер тільки піратський перегляд: Формула-1 заборонила показувати гонки у Росії

Тепер тільки піратський перегляд: Формула-1 заборонила показувати гонки у Росії

Організація розірвала всі зв'язки з окупантами.

Формула-1 анулювала всі легальні способи перегляду змагань в Росії, яка розгорнула війну на території України.

Організація через вторгнення російських військ в Україну розірвала контракт з "Матч ТВ" – власником регіональних прав на трансляцію автоперегонів. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі "Матч ТВ".

Крім того, Формула-1 заблокувала росіянам можливість перегляду через сервіс F1TV. Легальних можливостей дивитись гонки у країни-агресора не залишилося.

Раніше чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель продемонстрував підтримку українському народу.

Нагадаємо, що пілоти Формули-1, включаючи Феттеля та дворазового чемпіона світу іспанця Фернандо Алонсо, провели акцію на підтримку України.

Також повідомлялося, що Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії. А команда "Хаас" розірвала контракт із сином російського мільярдера Микитою Мазепіним.