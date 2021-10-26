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В Одесі дівчинка втратила частину пальця на дитячій гірці

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В Одесі дівчинка втратила частину пальця на дитячій гірці

Odessa Online

Батьки відвезли дитину до лікарні.

На дитячому майданчику в Преображенському парку травмувалася 5-річна дівчинка. Вона зачепилася за металеву гірку та втратила частину пальця правої руки. 

Про це пишуть в місцевому Телеграм-каналі.

Палець дитини потрапив у щілину між перилами та жестяним листом. Дитині надали хірургічну допомогу, наклали антисептичну пов'язку та відправили додому.

У поліції повідомили, що батьки відвезли дитину до медичного закладу з травматичною ампутацією нігтьової фаланги пальця правої руки. Від батьків дівчинки заяв до поліції не надходило.

Нагадаємо, у Львівській області дворічній дівчинці затиснуло руку в увімкненій електром'ясорубці. Дитину госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні Львова, де рятувальники з медиками звільняли дитину з кухонного приладу. Після цього лікарям довелось ампутувати дівчинці три пальці.

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