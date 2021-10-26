В Одессе девочка потеряла часть пальца на детской горке

В Одессе девочка потеряла часть пальца на детской горке

Родители увезли ребенка в больницу.

На детской площадке в Преображенском парке травмировалась 5-летняя девочка. Она зацепилась за металлическую горку и потеряла часть пальца правой руки.

Об этом пишут в местном Телеграмме-канале.

Палец ребенка попал в щель между перилами и жестяным листом. Ребенку оказали хирургическую помощь, наложили антисептическую повязку и отправили домой.

В полиции сообщили, что родители отвезли ребенка в медицинское учреждение с травматической ампутацией ногтевой фаланги пальца правой руки. От родителей девочки заявлений в полицию не поступало.

Напомним, во Львовской области двухлетней девочке зажало руку во включенной электромясорубке. Ребенка госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, где спасатели с медиками освобождали ребенка из кухонного прибора. После этого врачам пришлось ампутировать девочке три пальца.

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