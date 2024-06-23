В Одесі водій на смерть збив дитину

В Одесі 35-річний водій легкового автомобіля Toyоta наїхав на 9-річного хлопчика, коли він перетинав дорогу у невстановленому для цього місці.

Про це повідомили у поліції регіону.

Трагедія сталася на вулиці Михайла Грушевського.Від отриманих травм дитина померла на місці.

Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Одеській області, ювенальні поліцейські територіального підрозділу поліції та патрульні.

Водія перевірять на стан спʼяніння. Поліцейські встановлюють всі обставини трагічної події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Львові на пішохідному переході водій маршрутки наїхав на дитину на велосипеді. 11-річний хлопчик помер в реанімації.

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