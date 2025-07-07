Від Lamborghini до Rolls-Royce: де в Україні найбільше їздять дорогі автівки

Де в Україні найбільше їздять елітні авто / © Pixabay

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У перші п’ять місяців 2025 року Київ став абсолютним лідером за кількістю ввезених елітних автомобілів, які підлягають податку на розкіш, попри загальне зниження імпорту в цьому сегменті. Зі 131 такої автівки, ввезеної до України, 43% (56 машин) осіли саме у столиці. Це найбільший показник серед усіх регіонів. Ще 13% (17 авто) припало на Київську область, водночас Львівська та Одеська області отримали по 12 люксових машин.

Про це пише Опендатабот.

Динаміка імпорту та популярні бренди

Хоча загальний імпорт розкішних авто скоротився більш ніж утричі порівняно з аналогічним періодом 2024 року (448 машин) і рекордним 2023-м (584 авто), Київ демонструє стабільний попит на преміальні марки. Цікаво, що порівняно з довоєнним 2021 роком кількість дорогих автомобілів зросла на 42%.

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Найпопулярнішими брендами цього року є Porsche (63% від усіх ввезених «люксових» авто), зокрема моделі Taycan (41%) і Cayenne E-hybrid (8%). Другу сходинку посідає Mercedes-Benz (21%), переважно за рахунок моделей S 450 та S 580 4matic (разом 15%).

Найдорожчі авто та податок на розкіш

Найдорожчі автомобілі, ввезені 2025 року, були зафіксовані саме в Києві: Rolls-Royce Cullinan Black Badge за $700 тис. і Rolls-Royce Spectre за $600 тис. Серед усіх нововвезених люксових авто переважають електромобілі (47%) та гібриди (23%), водночас бензинові машини становлять лише 19% цього сегменту.

Власники таких авто сплачують щорічний податок у розмірі 25 тис. грн, якщо машина випущена не раніше ніж п’ять років тому і коштує понад 3 млн грн. Київ є головним джерелом цих надходжень: за перші чотири місяці 2025 року кияни сплатили 26,5 млн грн із загальних 87,2 млн грн по країні. Перелік моделей, які підлягають оподаткуванню, щорічно оновлюється і наразі налічує 338 позицій (порівняно з 468 торік).

Кількість елітних спорткарів і дорогих європейських авто, виставлених на продаж у столиці, значно зросла. Наприклад, у квітні на онлайн-майданчиках і в шоурумах продавалися десятки вишуканих італійських та англійських суперкарів. Автопарк Lamborghini налічував до десятка одиниць, сукупна вартість яких сягала $2,7 млн (понад 110 млн грн).

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Раніше повідомлялося, що протягом червня 2025 року український автопарк поповнився майже 20 тисячами вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 7% більше, ніж торік у червні.