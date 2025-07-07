От Lamborghini до Rolls-Royce: где в Украине больше всего ездят дорогие автомобили

Где в Украине больше всего ездят элитные авто / © Pixabay

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В первые пять месяцев 2025 года Киев стал абсолютным лидером по количеству ввозимых элитных автомобилей, подлежащих налогу на роскошь, несмотря на всеобщее снижение импорта в этом сегменте. Из 131 такого автомобиля, ввезенного в Украину, 43% (56 машин) осели именно в столице. Это самый большой показатель среди всех регионов. Еще 13% (17 авто) пришлось на Киевскую область, тогда как Львовская и Одесская области получили по 12 люксовых машин.

Об этом пишет Опендатабот.

Динамика импорта и популярные бренды

Хотя общий импорт роскошных авто сократился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (448 машин) и рекордным 2023 годом (584 авто), Киев демонстрирует стабильный спрос на премиальные марки. Интересно, что по сравнению с довоенным 2021 годом, количество дорогих автомобилей выросло на 42%.

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Самыми популярными брендами этого года являются Porsche (63% всех ввезенных «люксовых» авто), в частности модели Taycan (41%) и Cayenne E-hybrid (8%). Вторую строчку занимает Mercedes-Benz (21%), преимущественно за счет моделей S 450 и S 580 4matic (итого 15%).

Самые дорогие авто и налог на роскошь

Самые дорогие автомобили, ввозимые в 2025 году, были зафиксированы именно в Киеве: Rolls-Royce Cullinan Black Badge за $700 тыс. и Rolls-Royce Spectre за $600 тыс. Среди всех нововвезенных люксовых авто преобладают электромобили (47%) и гибриды (23%), в то время как бензиновые машины составляют всего 19% этого сегмента.

Владельцы таких автомобилей платят ежегодный налог в размере 25 тыс. грн, если машина выпущена не ранее пяти лет назад и стоит более 3 млн грн. Киев является главным источником этих поступлений: за первые четыре месяца 2025 года киевляне уплатили 26,5 млн. грн. из общих 87,2 млн. грн. по стране. Перечень подлежащих налогообложению моделей ежегодно обновляется и в настоящее время насчитывает 338 позиций (по сравнению с 468 в прошлом году).

Количество элитных спорткаров и дорогих европейских автомобилей, выставленных на продажу в столице, значительно возросло. Например, в апреле на онлайн-площадках и шоурумах продавались десятки изысканных итальянских и английских суперкаров. Автопарк Lamborghini насчитывал до десятка единиц, совокупная стоимость которых достигала $2,7 млн (свыше 110 млн грн).

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Ранее сообщалось, в течение июня 2025 года украинский автопарк пополнился почти 20 тысячами подержанных легковушек, импортированных из-за рубежа. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года.