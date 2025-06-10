- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцы активно покупают подержанные электрокары: какие модели популярны
Спрос на подержанные электромобили в Украине растет. Названы самые популярные модели.
В мае 2025 года украинский автопарк пополнился свыше 4,7 тысяч подержанных легковых электромобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Средний возраст импортируемых электромобилей составил 5 лет.
Топ-10 популярных подержанных электромобилей в мае
Лидером продаж в мае стала TESLA Model Y с 544 зарегистрированными единицами. За ней следуют NISSAN Leaf (515 ед.) и TESLA Model 3 (467 ед.), занявшие второе и третье места соответственно.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
KIA Niro EV — 322 ед.
HYUNDAI Kona Electric — 265 ед.
CHEVROLET Bolt — 218 ед.
VOLKSWAGEN e-Golf — 211 ед.
RENAULT Zoe — 204 ед.
TESLA Model S — 180 ед.
AUDI E-Tron Sportback — 131 ед.
В целом с начала 2025 года украинцы приобрели более 20,6 тысячи импортированных электромобилей с пробегом. Это на 30% больше чем за аналогичный период 2024 года. Наблюдается устойчивая тенденция электрификации украинского автопарка.
Ранее сообщалось, где в Украине самые дешевые авто. Средняя стоимость б/у автомобилей в Украине существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие показатели наблюдаются в столице и западных областях. А самые низкие — в приграничных и прифронтовых регионах.