Украинцы активно покупают подержанные электрокары: какие модели популярны

Электромобиль / © Pexels

Реклама

В мае 2025 года украинский автопарк пополнился свыше 4,7 тысяч подержанных легковых электромобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

Средний возраст импортируемых электромобилей составил 5 лет.

Реклама

Топ-10 популярных подержанных электромобилей в мае

Лидером продаж в мае стала TESLA Model Y с 544 зарегистрированными единицами. За ней следуют NISSAN Leaf (515 ед.) и TESLA Model 3 (467 ед.), занявшие второе и третье места соответственно.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

KIA Niro EV — 322 ед.

HYUNDAI Kona Electric — 265 ед.

CHEVROLET Bolt — 218 ед.

VOLKSWAGEN e-Golf — 211 ед.

RENAULT Zoe — 204 ед.

TESLA Model S — 180 ед.

AUDI E-Tron Sportback — 131 ед.

В целом с начала 2025 года украинцы приобрели более 20,6 тысячи импортированных электромобилей с пробегом. Это на 30% больше чем за аналогичный период 2024 года. Наблюдается устойчивая тенденция электрификации украинского автопарка.

Ранее сообщалось, где в Украине самые дешевые авто. Средняя стоимость б/у автомобилей в Украине существенно отличается в зависимости от региона. Самые высокие показатели наблюдаются в столице и западных областях. А самые низкие — в приграничных и прифронтовых регионах.

Реклама