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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Українці активно купують вживані електрокари: які моделі популярні

Попит на вживані електромобілі в Україні зростає. Названо найпопулярніші моделі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Електромобіль

Електромобіль / © Pexels

У травні 2025 року український автопарк поповнився понад 4,7 тисячами вживаних легкових електромобілів. Ця цифра свідчить про значне зростання попиту на імпортовані електрокари з пробігом, який збільшився на 40% порівняно з травнем минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Середній вік імпортованих електромобілів становив 5 років.

Топ-10 популярних вживаних електромобілів у травні

Лідером продажів у травні стала TESLA Model Y з 544 зареєстрованими одиницями. За нею йдуть NISSAN Leaf (515 од.) та TESLA Model 3 (467 од.), які посіли друге та третє місця відповідно.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  • KIA Niro EV — 322 од.

  • HYUNDAI Kona Electric — 265 од.

  • CHEVROLET Bolt — 218 од.

  • VOLKSWAGEN e-Golf — 211 од.

  • RENAULT Zoe — 204 од.

  • TESLA Model S — 180 од.

  • AUDI E-Tron Sportback — 131 од.

Загалом, від початку 2025 року українці придбали понад 20,6 тисяч імпортованих електромобілів з пробігом. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Спостерігається стійка тенденція до електрифікації українського автопарку.

Раніше повідомлялося, де в Україні найдешевші авто. Середня вартість вживаних автомобілів в Україні істотно відрізняється залежно від регіону. Найвищі показники спостерігаються в столиці та західних областях. А найнижчі — у прикордонних та прифронтових регіонах.

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