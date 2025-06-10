- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Українці активно купують вживані електрокари: які моделі популярні
Попит на вживані електромобілі в Україні зростає. Названо найпопулярніші моделі.
У травні 2025 року український автопарк поповнився понад 4,7 тисячами вживаних легкових електромобілів. Ця цифра свідчить про значне зростання попиту на імпортовані електрокари з пробігом, який збільшився на 40% порівняно з травнем минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Середній вік імпортованих електромобілів становив 5 років.
Топ-10 популярних вживаних електромобілів у травні
Лідером продажів у травні стала TESLA Model Y з 544 зареєстрованими одиницями. За нею йдуть NISSAN Leaf (515 од.) та TESLA Model 3 (467 од.), які посіли друге та третє місця відповідно.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
KIA Niro EV — 322 од.
HYUNDAI Kona Electric — 265 од.
CHEVROLET Bolt — 218 од.
VOLKSWAGEN e-Golf — 211 од.
RENAULT Zoe — 204 од.
TESLA Model S — 180 од.
AUDI E-Tron Sportback — 131 од.
Загалом, від початку 2025 року українці придбали понад 20,6 тисяч імпортованих електромобілів з пробігом. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Спостерігається стійка тенденція до електрифікації українського автопарку.
Раніше повідомлялося, де в Україні найдешевші авто. Середня вартість вживаних автомобілів в Україні істотно відрізняється залежно від регіону. Найвищі показники спостерігаються в столиці та західних областях. А найнижчі — у прикордонних та прифронтових регіонах.