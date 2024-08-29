Відправ дитину в школу: ТОП-10 товарів від Алло для навчання

Батьки та школярі вже готові повернутися до школи та з нетерпінням чекають на початок навчального року.
Маркетплейс інноваційних товарів Алло підготувався до шкільних закупів: розширив асортимент, а також пропонує знижки до 50% на потрібні для навчання товари. Знижки в Алло діятимуть на сотні різних товарів впродовж місяця – аж до 9 вересня. Тож батьки зможуть зробити закупи в кілька кліків, полегшити підготовку дітей до навчання.
10 найвигідніших пропозицій від Алло до навчального року
- Функціональний рюкзак Xiaomi Casual Daypack підійде для відвідування школи чи університету. В ньому поміститься планшет, а у кишені можна зберігати блокнот, навушники та ключі. Його вартість становить 199 гривень замість 399 гривень.
- Справжній титан для навчання – потужний ноутбук RedmiBook Pro 14 R5/16G/512G/W11 (JYU4399CN) в алюмінієвому корпусі з 14-дюймовим 2,5К-дисплеєм впорається з навчальним навантаженням. Наразі – за 25999 гривень замість 29999 гривень.
- Сидіти правильно під час навчання допоможе офісне крісло Nowy Styl BOSS KD Tilt PL64. Крісло підтримує спину, а також сімейний бюджет. Придбайте за 3999 гривень замість 4699 гривень.
- Бездротові навушники Redmi Buds 4 Lite (BHR7118GL) Black завжди готові до роботи та відтворюють звук без затримок, що надважливо під час онлайн-уроків. Їх вартість – 849 гривень замість 1499 гривень.
- Акумуляторна настільна LED-лампа-ліхтарик VIDEX 5W (1 АКБ*1800mAh) (VL-TF11W) White забезпечить потужне освітлення під час виконання домашніх завдань навіть у блекаут. Її можна придбати за вигідною ціною 699 гривень замість 1099 гривень.
- Фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Graphite Black (BHR7165GL) допоможе відстежувати показники здоров'я та сну. Завдяки стильним ремінцям школяр чи студент зможе підкреслити свою індивідуальність на всі 100%. Придбати гаджет можна з вигодою 500 гривень – за 1299 гривень.
- Бути енергонезалежним та навчатися попри все допоможе зарядна станція Redbo Portable Power Station 300W 265.7Wh. Її можна придбати за акційною ціною 9499 гривень замість 14999 гривень.
- Ємний павербанк Intenso XS20000 (4034303029563) Black швидко підзарядить смартфон чи планшет – дитина завжди залишатиметься на зв'язку. Павербанк доступний за ціною 799 гривень замість 1299 гривень.
- Познайомить дитину з інноваціями 3D-ручка 3Doodler Start Plus для дитячої творчості. Цей гаджет допоможе з розвитком просторового мислення та уяви. Акційна ціна становить 2665 гривень замість 3185 гривень.
- Відкрийте захопливий світ науки з мікроскопом Eastcolight з 100-, 300- або 600-кратним збільшенням (ES21331). Ця справжня домашня лабораторія допоможе дитині досліджувати світ. Придбати мікроскоп можна за 764 гривні замість 899 гривень.
Також Алло пропонує значні знижки до 50% на навушники, монітори, планшети, ноутбуки, мишки, клавіатури, роутери, смартгодинники та фітнес-браслети, смартфони, меблі, одяг, рюкзаки, шкільне приладдя, LED-лампи та світильники, зарядні станції тощо. Детальніше про товари, акційні пропозиції та умови доставки можна дізнатися на сайті allo.ua, на акційній сторінці або зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-300-100.
Алло – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.