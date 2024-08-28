Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 серпня?

Цей день зірки рекомендують провести у повному спокої і – якщо, звичайно, буде хоч найменша можливість – на самоті. Це необхідно для того, щоб розібратися в собі – зрозуміти, як жити далі, якою дорогою – професійною чи особистою – йти. Але, оскільки можливості усамітнитися у розпал робочого тижня, найімовірніше, не буде, треба хоча б скоротити спілкування з оточенням, особливо неприємними людьми. Важливо також звертати увагу на знаки, які надсилатиме нам доля: випадково почута в натовпі – вихоплена з контексту – фраза може дати відповідь на безліч важливих запитань.

Діва

Діви отримають важливу для них підказку... уві сні. Прокинувшись вранці, вони повинні обов'язково згадати його сюжет – зовсім несподівано на них начебто спуститься осяяння: вони зрозуміють, як саме їм потрібно вчинити у важливих – особистих чи професійних – обставинах. Згодом, дотримуючись «поради» підсвідомості, вони досягнуть успіху в дуже важливому для себе питанні, їм залишиться тільки дивуватися: як вони раніше не додумалися до такого простого рішення?!

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