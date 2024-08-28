Какому знаку Зодиака повезет 29 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 августа?

Нынешний день звезды рекомендуют провести в полном покое и – если, конечно, будет хоть малейшая возможность – одиночестве. Это необходимо для того, чтобы разобраться в себе – понять, как жить дальше, по какой дороге – профессиональной или личной – идти. Но, поскольку возможности уединиться в разгар рабочей недели, скорее всего, не будет, нужно хотя бы сократить общение с окружающими – особенно неприятными – людьми. Важно также обращать внимание на знаки, которые будет посылать нам судьба: случайно услышанная в толпе – выхваченная из контекста – фраза может дать ответ на множество важных вопросов.

Дева

Девы получат важную для них подсказку … во сне. Проснувшись утром, они должны обязательно вспомнить его сюжет – совершенно неожиданно на них как будто бы снизойдет озарение: они поймут, ка именно им нужно поступит в важных – личных или профессиональных – обстоятельствах. Впоследствии, последовав "совету" подсознания, они преуспеют в очень важном для себя вопросе, им останется только удивляться: как они раньше не додумались до такого простого решения?!

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