Війна підвищує градуси: як вторгнення РФ до України пришвидшує глобальне потепління 

Кожна ракета чи снаряд, випущені Росією, призводять до значних викидів парникових газів.

Війна Росії з Україною не лише ризикує обрушити глобальні продовольчі та енергетичні ринки, а й може мати серйозні наслідки у сфері клімату. Війна може призвести до того, що температура підніметься далеко за межі рівня 1,5 градусів і прискорить глобальне потепління

Про це повідомила група аналітиків Climate Action Tracker на саміті COP27 щодо клімату в Єгипті, пише Guardian.

Якщо всі нові газові проєкти, оголошені у зв'язку з глобальною кризою постачання газу, будуть реалізовані, викиди парникових газів становитимуть приблизно 10% від загальної кількості вуглекислого газу, яка може безпечно викидатись до 2050 року.

Оскільки цей газ є доповненням до поточного виробництва копалин, це може призвести до зриву Паризької угоди щодо клімату. Згідно з дослідженням, у світі буде надлишок пропозиції зрідженого природного газ.

Білл Хейр, виконавчий директор Climate Analytics, однієї з організацій-партнерів Climate Action Tracker, сказав, що світ "перестарався" у своїх спробах заповнити дірку, залишену російським газом.

"Обсяг імпортних потужностей газу, що будуються в Європі, набагато перевищує потребу у заміщенні", - сказав він.

Фото: Associated Press

На кліматичному саміті ООН було поставлено мету стримувати глобальне потепління в межах 1,5 градусів. Але тепер ця мета під загрозою, оскільки країни шукають альтернативи російським постачанням нафти та газу.

Зараз світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла" через зростання викидів парникових газів.

Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Ґутерреш на кліматичному саміті в Єгипті.

"Ми програємо. Викиди парникових газів збільшуються. Глобальна температура зростає. І наша планета швидко наближається до переломного моменту, які зроблять кліматичний хаос незворотним. Ми на автобані до "кліматичного пекла", і нога тисне на педаль газу", – заявив він.

У світі зростає кількість смертей від спеки

20-річне дослідження показало, що понад 5 мільйонів людей у всьому світі помирають щороку через сильні спеку або холод, а кількість смертей, пов'язаних зі спекою, зростає, повідомляє The Guardian.

Дослідження показало, що 9,4% смертей у світі щорічно пов'язані з впливом спеки або холоду, що еквівалентно 74 додатковим смертельним випадкам на 100 000 осіб.

Учені проаналізували дані про смертність і погоду із 750 місць у 43 країнах у період від 2000 до 2019 роки і зʼясували, що середньодобова температура в цих місцях збільшувалася на 0,26°C за десятиліття.

Дослідження такожпоказало, що за два десятиліття від холоду померли більше людей, ніж від спеки. Але смертність від спеки росла, а смертність від холоду знижувалася.

Професор Університету Юмін Гуо, каже, що ця тенденція збережеться через зміни клімату, а загальний рівень смертності може зрости.

"У майбутньому смертність від холоду повинна знижуватися, але оскільки смертність від спеки зростатиме, це означає, що настане переломний момент", — зазначив Гуо.

Кліматична агресія: чому люди частіше сваряться під час спеки або холоду

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