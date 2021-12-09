Визначили кращого забудовника у 2021 році

8 грудня відбулась урочиста церемонія нагородження ІХ Всеукраїнської будівельної Премії IBUILD 2021, яка відзначає кращі компанії та проєкти у галузі. Цьогорічним тріумфатором стала компанія "Інтергал-Буд", яка отримала кілька нагород, зокрема, у номінаціях "Забудовник року" та "Репутація і довіра".

"Це не вперше, коли "Інтеграл-Буд" визнають кращою компанію на ринку. Однак цьогорічна премія особлива для нас. У 2021 році ми відсвяткували своє 18-річчя. Протягом такого тривалого часу "Інтергал-Буд" демонструвала стабільний розвиток. Ми вистояли у кризові для галузі періоди, зміцнивши свої позиції. Нам довіряють споживачі, які обирають нас саме за нашу надійність та стійкість" – зазначила Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії "Інтеграл-Буд" .

Нагороду "Кращий житловий комплекс преміум-класу" отримав БФК INTERGAL CITY. Це флагманський проєкт у портфелі "Інтергал-Буд".

"До комплексів преміального класу, зазвичай, прикута найбільша увага, адже для їх будівництва використовуються лише найкращі матеріали та технології. Перемога INTERGAL CITY у цій категорії свідчить про винятковість проєкту. Це буде справжня архітектурна перлина Києва, місто майбутнього і за формою, і за наповненням", – зауважила Катерина Закалюжна, керівниця відділу продажів БФК INTERGAL CITY.