Як часто потрібно прати речі: розвінчуємо міфи

Як часто прати одяг, деякі господині вважають, що після кожного прання, інші — лише речі з плямами та брудом
Поради як часто прати одяг, білизну від Business Insider.
Нижню білизну, шкарпетки та спортивні футболки потрібно прати після кожного носіння.
Інструкція як часто, після скількох носінь потрібно прати одяг, речі:
- Одяг для занять спортом - після кожного носіння, якщо спітніли.
- Краватку - ручне прання після кожного носіння.
- Плавки - після кожного носіння.
- Білий та шовковий одяг - після кожного носіння.
- Сорочки - після 1-2 носінь, якщо сорочка одягнена поверх майки і після одного носіння, якщо - на голе тіло.
- Бюстгальтери - ручне прання після 2-3 носінь.
- Шорти - після 2-3 носінь.
- Сукні - після 1-3 носінь.
- Піжами - після 3-4 ночей.
- Ділові костюми, шерстяні після 3-4 носінь, синтетичні - після 4-5.
- Спідниці - після 5-7 носінь.
- Штани - після кількох носінь.
- Джинси - при появі неприємного запаху. Джинси можуть обходитися без прання без розмноження шкідливих бактерій навіть після сотні носінь, тому просто виводьте окремі плями, не стираючи виріб повністю.
- Светри, з бавовни, шовку та кашеміру після 2-3 носінь, вовняний - після 5 носінь.
- Шарфи, шапки та рукавички - 3-5 разів за сезон.
- Постіль - раз на тиждень.
- Рушники - після 3 разів використання.
- Плащі та пальто - двічі на сезон для довгих курток, жилетів та вовняних пальт.
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