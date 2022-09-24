Легендарний Ален Делон напам'ять процитував "Заповіт" Тараса Шевченка

Так зірка 70-х Ален Делон днями вперше від 2021 року з'явився на публіці, аби підтримати Україну.

Культовий французький актор відвідав посольство України у Парижі. Ален Делон записав велику програму про Україну, яка вийде наприкінці вересня на каналі TV5 Monde.

А в інтерв'ю телеканалу BFMTV Делон висловив свою солідарність з українцями: "Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців", - сказав артист.

Окрім того, легенда французького кіно напам'ять процитував рядки з "Заповіту" Тараса Григоровича Шевченка. Щоправда, зробив він це французькою мовою.

Окрім цього, французький актор анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Бесіда відбулася у п'ятницю, 23 вересня.

Зазначимо, що багато всесвітньо відомих зірок підтримує Україну хто як може. Хтось збирає кошти для благодійних цілей, а хтось взагалі прихистив українців у себе вдома. Редакція ТСН.ua зібрала добірку світових зірок, які відкрили двері своїх власних будинків, аби дати прихисток українським переселенцям.

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