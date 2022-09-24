Легендарный Ален Делон наизусть процитировал "Заповіт" Тараса Шевченко

Так звезда 70-х Ален Делон на днях впервые с 2021 года появился на публике, чтобы поддержать Украину.

Культовый французский актер посетил посольство Украины в Париже. Ален Делон записал обширную программу об Украине, которая выйдет в конце сентября на канале TV5 Monde.

А в интервью телеканалу BFMTV Делон выразил свою солидарность с украинцами: "Происходящее в Украине меня глубоко огорчило и тронуло, поэтому я борюсь за украинцев", — сказал артист.

Кроме того, легенда французского кино наизусть процитировал строки из "Заповіту" Тараса Григорьевича Шевченко. Правда, сделал он это на французском языке.

Кроме того, французский актер анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа прошла в пятницу, 23 сентября.

Отметим, что многие всемирно известные звезды поддерживают Украину кто как может. Кто собирает средства для благотворительных целей, а кто вообще приютил украинцев у себя дома. Редакция ТСН.ua собрала подборку мировых звезд, которые открыли двери своих собственных домов, чтобы приютить украинских переселенцов.

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