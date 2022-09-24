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Здала окупантам 23 одномістян: мешканці Херсона повідомлено про підозру

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Здала окупантам 23 одномістян: мешканці Херсона повідомлено про підозру

Фото: lviv.depo.ua

Мешканку Херсона повідомлено про підозру у державній зраді через співпрацюю з окупантами країни-агресорки Росії. 

Прихильниця путінських військ від березня 2022-го співпрацює з ворогом. Вона допомагає  завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України. Зокрема, передавала загарбникам відомості про місцевих.

Про це повідомили у пресслужбі Генпрокуратури. 

Слідство встановило, що з метою залякування та придушення опору місцевого населення підозрювана передала представникам РФ відомості про 23 людей. Мовляв, вони становлять загрозу режиму нової "влади". До цих мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Зазначається, що підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації. Наразі вона бере активну участь у її діяльності.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, на деокупованій Харківщині затримали двох мешканців Куп’янська, які з ідейних переконань стали "поліцейськими", та віцемерку Вовчанська, раніше оголошену в розшук за звинуваченням у державній зраді.

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