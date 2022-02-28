Як будуть працювати аптеки, магазини, метро в Києві найближчими днями? / УНІАН

Як працюватимуть магазини, аптеки та метро найближчими днями в Києві

Як працюватимуть магазини, аптеки та метро найближчими днями в Києві

Від 28 лютого 2022 року всі магазини, аптеки, торговельні мережі та метро в Києві будуть працювати до 19:00, а починати роботу не раніше 8:00. І все це - через нову комендантську годину. Що ще потрібно знати киянам - в матеріалі ТСН.ua.

Новий розклад роботи аптек, торговельних мереж та магазинів оприлюднено на сайті Київської міської держадміністрації.

В КМДА нагадали киянам і про нову комендантську годину, яка від 28 лютого 2022 року діє від 20:00 до 7:00.

А ще в черговий раз нагадали жителям міста, “що в комендантську годину суворо заборонено пересуватися містом. Під час комендантської години вийти з дому можна лише в разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти до найближчого укриття. Цивільні особи, які будуть перебувати на вулиці в період комендантської години без спецпропуску, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп противника”.

Під час комендантської години пересуватись містом зможуть лише громадяни зі спеціальною перепусткою військового коменданта міста Києва нового зразка, який затвердили 28 лютого 2022 року. При цьому, пересуватися з перепусткою можна лише в транспорті.

А на офіційній сторінці КП “Київський метрополітен” в Facebook опублікували оновлену карту зі станціями, якими від 28 лютого 2022 року будуть курсувати поїзди.

По червоній гілці: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

По синій гілці: від ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки" (без зупинок на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого").

По зеленій гілці: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі (без зупинок на станціях "Палац спорту", "Кловська" та "Золоті ворота").

Мапа метро Києва: які станції працюють з 28 лютого 2022 року

Підземні станції будуть відчинені на перевезення пасажирів від 8:00 до 19:00. Як укриття в разі тривоги, вони доступні цілодобово.