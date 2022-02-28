Ватикан запропонував посередництво між РФ та Україною

Кардинал Паролін запевнив, що Святий Престол "готовий сприяти переговорам між Росією та Україною".

Ватикан готовий сприяти можливим контактам між Росією та Україною, щоб зупинити війну.

Про це сказав державний секретар Святого престолу (найвища адміністративна посада у Ватикані. — Ред.) П'єтро Паролін, інформує Vatican News.

Паролін закликав відкрити шлях до переговорів, вести які "ніколи не запізно". Кардинал Паролін запевнив, що Святий Престол "готовий сприяти переговорам між Росією та Україною".

"Навіть якщо трапилося те, чого ми боялися і сподівалися, що не трапиться, війна, яку Росія розв’язала проти України, я переконаний, що завжди існує простір для переговорів. Ніколи не є запізно! Бо єдиним розумним і конструктивним способом для згладжування розбіжностей є діалог. Святий Престол, який протягом цих років постійно, стримано та з великою увагою слідкував за подіями в Україні, пропонуючи свою готовність сприяти діалогові з Росією, завжди готовий допомогти сторонам повернутися на цю дорогу", — сказав кардинал.

Нагадаємо, що Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну.