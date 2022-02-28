Хакери Anonymous зламали сайти низки російських ЗМІ

Раніше у низці російських видань хакери опублікували повідомлення із закликом до громадян виходити на вулиці та припинити війну.

Міжнародна хакерська група Anonymous заявила, що її члени зламали сайти низки російських ЗМІ, зокрема інформагенства ТАСС, РБК, видань "Фонтанка", "Известия", "Коммерсант".

Associated Press

Про це повідомили хакери Anonymous у понеділок, 28 лютого.

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"Вебсайти російських пропагандистських ЗМІ – ТАСС, "Известия", "Фонтанка", РБК і "Коммерсант" зламані", – йдеться у дописі.

Раніше на цих ресурсах хакери виставили повідомлення із закликом до росіян виходити на вулиці та припинити війну.

"Дорогі громадяни. Ми закликаємо вас припинити це безумство, не відправляйте ваших синів та чоловіків на неминучу смерть. Путін примушує нас (російські ЗМІ – ред.) брехати та погрожує нам. Ми були ізольовані від усього світу, вони перестали купувати нафту і газ. За кілька років ми станемо, як Північна Корея. Це хіба для нас? Щоб про Путіна писали в підручниках? Це не наша війна, зупинімо її!" – йдеться в одному з таких текстів.