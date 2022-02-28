Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Хакери Anonymous зламали сайти низки російських ЗМІ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хакери Anonymous зламали сайти низки російських ЗМІ

Associated Press

Раніше у низці російських видань хакери опублікували повідомлення із закликом до громадян виходити на вулиці та припинити війну.

Міжнародна хакерська група Anonymous заявила, що її члени зламали сайти низки російських ЗМІ, зокрема інформагенства ТАСС, РБК, видань "Фонтанка", "Известия", "Коммерсант".

© Associated Press
Associated Press

Про це повідомили хакери Anonymous у понеділок, 28 лютого.

"Вебсайти російських пропагандистських ЗМІ – ТАСС, "Известия", "Фонтанка", РБК і "Коммерсант" зламані", – йдеться у дописі.

Раніше на цих ресурсах хакери виставили повідомлення із закликом до росіян виходити на вулиці та припинити війну.

"Дорогі громадяни. Ми закликаємо вас припинити це безумство, не відправляйте ваших синів та чоловіків на неминучу смерть. Путін примушує нас (російські ЗМІ – ред.) брехати та погрожує нам. Ми були ізольовані від усього світу, вони перестали купувати нафту і газ. За кілька років ми станемо, як Північна Корея. Це хіба для нас? Щоб про Путіна писали в підручниках? Це не наша війна, зупинімо її!" – йдеться в одному з таких текстів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація