Хакеры Anonymous взломали сайты ряда российских СМИ

Ранее в ряде российских изданий хакеры опубликовали сообщения с призывом граждан выходить на улицы и прекратить войну.

Международная хакерская группа Anonymous заявила, что ее члены взломали сайты ряда российских СМИ, в том числе информагентства ТАСС, РБК, изданий "Фонтанка", "Известия", "Коммерсант".

Associated Press

Об этом сообщили хакеры Anonymous в понедельник, 28 февраля.

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"Вебсайты российских пропагандистских СМИ — ТАСС, "Известия", "Фонтанка", РБК и "Коммерсант" сломаны", — говорится в сообщении.

Ранее на этих ресурсах хакеры выставили сообщение с призывом к россиянам выходить на улицы и прекратить войну.

"Дорогие граждане. Мы призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте ваших сыновей и мужчин на неизбежную смерть. Путин заставляет нас (российские СМИ – ред.) врать и угрожает нам. Мы были изолированы от всего мира, они перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы станем, как Северная Корея. Это разве для нас? Чтобы о Путине писали в учебниках? Это не наша война, остановим ее!" – говорится в одном из таких текстов.