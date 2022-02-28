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Хакеры Anonymous взломали сайты ряда российских СМИ

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Хакеры Anonymous взломали сайты ряда российских СМИ

Associated Press

Ранее в ряде российских изданий хакеры опубликовали сообщения с призывом граждан выходить на улицы и прекратить войну.

Международная хакерская группа Anonymous заявила, что ее члены взломали сайты ряда российских СМИ, в том числе информагентства ТАСС, РБК, изданий "Фонтанка", "Известия", "Коммерсант".

© Associated Press
Associated Press

Об этом сообщили хакеры Anonymous в понедельник, 28 февраля.

"Вебсайты российских пропагандистских СМИ — ТАСС, "Известия", "Фонтанка", РБК и "Коммерсант" сломаны", — говорится в сообщении.

Ранее на этих ресурсах хакеры выставили сообщение с призывом к россиянам выходить на улицы и прекратить войну.

"Дорогие граждане. Мы призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте ваших сыновей и мужчин на неизбежную смерть. Путин заставляет нас (российские СМИ – ред.) врать и угрожает нам. Мы были изолированы от всего мира, они перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы станем, как Северная Корея. Это разве для нас? Чтобы о Путине писали в учебниках? Это не наша война, остановим ее!" – говорится в одном из таких текстов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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