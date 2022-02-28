Российские оккупанты разрушили здание исполкома горсовета Мелитополя

В городе орудуют мародеры.

Российские войска разрушили здание исполнительного комитета Мелитопольского городского совета.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Иван Федоров.

"К сожалению, в здании исполкома мы не смогли разместить полноценное функционирование и полноценную работу. Когда туда заходили российские войска, они почти разрушили нам здание изнутри и теперь не представляю, сколько необходимо времени и средств для восстановления работоспособности этого здания", — пояснил он.

Кроме того, в городе орудуют мародеры. Организация общественного порядка проводит дополнительное собрание. Горожанам предлагают приобщиться к патрулированию города.