Потап о "съехавшем маразматике" Путине: "Сам застрелись"

Также рэпер обратился к президенту Украины.
Украинский рэпер и продюсер Потап эмоционально прокомментировал враждебные действия Путина.
В своем Instagram Потап написал, что из-за вражеских действий России украинцам приходится каждое утро "вылезали из бомбоубежищ и делать перекличку, все ли живы".
"Это действительно народная война! Война народа против режима. Режим диктатуры съехавшего маразматика", — написал Потап.
Он считает, что Путин – "психопат, безжалостный ко всем людям. Ему все равно на все смерти и страдания, которые несут россияне в Украине". Потап пожелал ему застрелиться.
"Представляете, что сидит Путин на троне и плачет, и подходит к нему маленькая девочка и спрашивает: — Чего ты плачешь, тебя, кто-то обидел? А он сквозь слезы: — Нет! Это я обидел всех! И теперь со мной никто не играет !А девочка ему: — На! И протягивает ему пистолет: — Сам застрелись! Занавес", — представил Потап.
Также рэпер обратился к президенту к Украине Владимиру Зеленскому.
"Удачных переговоров Вовка Зеленский, мы знаем, что ты не сцыкун. Другой наверняка бы наложил конфет на твоем месте, а ты наш железный Зе! Держись Украина — прорвемся!" – написал артист.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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