Потап о "съехавшем маразматике" Путине: "Сам застрелись"

Также рэпер обратился к президенту Украины.

Украинский рэпер и продюсер Потап эмоционально прокомментировал враждебные действия Путина.

В своем Instagram Потап написал, что из-за вражеских действий России украинцам приходится каждое утро "вылезали из бомбоубежищ и делать перекличку, все ли живы".

"Это действительно народная война! Война народа против режима. Режим диктатуры съехавшего маразматика", — написал Потап.

Он считает, что Путин – "психопат, безжалостный ко всем людям. Ему все равно на все смерти и страдания, которые несут россияне в Украине". Потап пожелал ему застрелиться.

"Представляете, что сидит Путин на троне и плачет, и подходит к нему маленькая девочка и спрашивает: — Чего ты плачешь, тебя, кто-то обидел? А он сквозь слезы: — Нет! Это я обидел всех! И теперь со мной никто не играет !А девочка ему: — На! И протягивает ему пистолет: — Сам застрелись! Занавес", — представил Потап.

Также рэпер обратился к президенту к Украине Владимиру Зеленскому.

"Удачных переговоров Вовка Зеленский, мы знаем, что ты не сцыкун. Другой наверняка бы наложил конфет на твоем месте, а ты наш железный Зе! Держись Украина — прорвемся!" – написал артист.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: